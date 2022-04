De formation en génie rural, j'ai accumulé une expérience de 17 ans au sein de la société de gestion des terres agricoles, touchant aux différents domaines de gestion en plus des aspects techniques et administratifs.

Installé actuellement à Fès, je reste disposé à étudier toute offre de qualité pour pouvoir apporter tout mon savoir faire et mon expérience au sein d'une structure dynamique et ambitieuse.