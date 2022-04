Azdin HOUZI

Je suis EL HOUZI AZEDDINE j’ai 25 ans j’habit a Mohammedia et j’ai un baccalauréat sciences physique et chimie et Titulaire d’un diplôme de technicien System et réseaux informatiques et d'une maîtrise en informatique appliquée à la gestion, m’a donné des compétences en informatiques sur des environnements réseaux, software, hardware et périphériques. voilà quelques compétences : Administration et maintenance et Optimisation d’un poste informatique. Et Administration et maintenance de réseaux informatique : Câblage, maintenance, supervision, adressage. Et La configuration des routeurs et commutateurs CISCO et j'ai travailler 6 mois comme DRIVE TEST sur l’exploitation de l’outil de mesure NEMO 2G/3G IAM à SEM SICOTEL et j'ai travailer aussi au projet 4G INWI sur l’exploitation de l’outil de mesure PROBE à SPIE mon num est 0634772875



Mes compétences :

Rapport DT et logfile

Test indoor/Outdoor

Test d’integration de nouveaus sites

Réalisation des parcours de mesure 2G/3G

Traitement des reclamations clients

Scan des frequences