Azdine FALK

Etude de faisabilité,Pré-étude / réponse appel d'offre,Modélisation 3D pièces et assemblages

Mise en plan des solutions techniques,Création de notices,Catalague 3d

Impression pièce 3D par fil fondu par couche de 0.35 à 0.05mm, volume 230 x 270 x 600mm.

Conception réalisation et entretien de moule à injection et outillage de précision

Gestion usinage cn fraisage , tour, fil, enfoncage, rectification, programmeur cn multi axes

Polyvalent, autonome et réactif



Mes compétences :

Dessinateur, projecteur solidworks confirme

Programmeur cao esprit confirme

Usineur cn confirme

Erodeur fil et enfoncage

Rectifieur plane et cylindrique