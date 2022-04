Azeddine HAMMOUCH

Bonjour madame, monsieur;

DECO RÉSINES est le leader dans le domaine de revêtement de sol au Maroc,

DECO RESINES est spécialisée dans la fourniture et pose de revêtements de sol en résine Depuis plus de 15 ans, Déco Résine intervient afin de proposer des solutions innovantes visant à protéger, rénover ou embellir les sols industriels ou décoratifs, nous dominons l'ensemble des techniques d'application y compris les derniers produits et procédés afin de satisfaire toujours au mieux l'ensemble de nos clients.