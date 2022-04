Je suis un professeur d education phisique retraité en 2014 je suis toujour actif ,je suis doté d une experience tres riche dans le domaine pédagogie et sportif je suis un ancien joueur de volley-ball de haut niveau ,tres bon nageur (ancien maitre nageur) j ai enseigné la langue arabe en allemagne pendant 4 ans pour les eleves marocains et autres residents en allemagne .je maitrise plusieurs specialités sportives. actuellement je pratique la natation et la course à pied .