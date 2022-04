Titulaire d'un diplôme d'études supérieures en droit des affaires, Je dispose d'une longue expérience en matière de management des ressources humaines et de projets, de conseil juridique, de contrôle de la conformité, de traitement des dossiers contentieux et précontentieux, de rédaction de textes législatifs et réglementaires, de rédaction et de négociation des contrats...