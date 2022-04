Je suis désabonnée depuis plus de 4 ans de viadeo

viadeo refuse de détruire mon profil

cela me nuit professionnellement mais viadeo s'en moque

attention a vous qui êtes sur viadeo, même désabonné, vous restez visible !!

alors avant de vous désinscrire, effacer toutes les cases vous concernant

mais sachez que vos nom et prénom eux restent à vie!!!