Ingénieur en physique chimie pour l’ingénierie et en génie alimentaire, fort de deux années d'expériences professionnelles acquises lors de mes différents stages dans l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique.



J’ai développé des compétences en contrôle qualité, validation des nettoyages, réglementations et en gestion de projet.



Je suis à l'écoute du marché pour des opportunités professionnelles dans le domaine du génie des procédés.



Si mon profil vous intéresse n'hésitez pas à me contacter (omar.sennia@gmail.com)



Mes compétences :

Microbiologie alimentaire

Analyses physico chimiques

Document unique

CLP

Opérations unitaires

Gestion de projet

Analyse microbiologiques

ISO 22000

HACCP

Norme ISO 14001

REACH

Norme ISO 9001