Azia Stephane LOBOGNON-NAKI

Stephane Lobognon-naki. Ivoiro-Anglais, 33 ans residant a Leeds, Royaume Uni depuis 10 ans.

Bachelor en ingenierie Logiciel couple de 4 ans de solides expriences en systemes d'information du WEB.

J'ai travaille pour plusieurs compagnies privees et aussi gouvernementales ici au UK.

Specialiste de la platform .NET (2.0, 3.5) de Miprosoft avec le langage C#, ASP.NET. SQL Server (2005/2008), AJAX, javascript, XML, Flex, Actionscript 3.0.

J'ai a mon actif la mise sur pied de plusieurs logiciels de gestions de l'information d'entreprise comme les eCommerce pour le WEB (magasin de vente en ligne avec paiment securise avec les API des baques comme HSBC, Barclays, Paypal).

Je travailles en ce moment avec une compagnie indistruelle (Scattergood & Johnson LTD) comme ingineir programmeur pour le WEB.



