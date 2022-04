Aziliz DE VEYRINAS

La Tribune.fr c’est…

• Une information économique et financière en continu, proposée par une rédaction numérique,

• Un contenu éditorial lié à l’actualité internationale, nationale et régionale : analyses, décryptages, éclairages et prospectives sur les enjeux macro-économiques,

• Des rubriques spécifiques : économie, entreprises et finance, technos et médias, régions, …

• Une nouvelle plateforme boursière, accessible sur bourse.latribune.fr,

• Une rubrique « opinions » : tribunes libres, éditos, blogs





La Tribune, c’est également un hebdomadaire papier diffusé tous les vendredis ainsi qu’un quotidien numérique à destination de ses abonnés disponibles sur iphone, ipad, android



Et des événements : La Tribune Women's Awards, les Trophées de l'entreprise sociale, le prix national du Jeune Entrepreneur, les rencontres patrimoniales, les Club Tribune en région etc...



Toulouse