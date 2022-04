Aziliz ROUSSEAUX

Diplômée d'un Master en Stratégie Marketing & Communication à l'ISC Paris, membre de la Conférence des Grandes Ecoles, je me suis orientée vers les métiers de Chef de Projet Marketing & E-commerce que j'ai notamment exercés au sein du précurseur de la vente événementielle en ligne, Veepee ; du N°1 mondial du verre optique Essilor, entreprise du CAC 40 ; de la Banque de Détail de France Société Générale et d'une entreprise diamantaire belge et française Diamant Gems.

Capable de travailler tant au sein d'une équipe qu'en parfaite autonomie, je sais m'adapter aux tâches et missions dont j'ai la responsabilité et être force de proposition aussi bien dans un grand groupe que dans une entreprise à taille humaine.



Mes compétences :

Blogging

Sphinx Software

SPSS

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Marketing direct

Développement produit

Marketing produit

Global Marketing

Publicité

Merchandising

Branding

Panels Distributeurs & Consommateurs

Communication

Stratégie de communication

Études quantitatives

Études qualitatives

Stratégie Marketing