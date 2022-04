Azimov SARDAR

COMPETENCES METIER

• Vente de solutions BtoB en cycle long et complexe aux grands comptes internationaux

• Gestion de projets de Business Development

• Développement des ventes directes et indirectes

• Capacité d’adaptation aux spécificités de nouveaux marchés

• Capacité d’analyse des besoins et des processus métier

• Traiter en direct avec des interlocuteurs décisionnaires

• Profil international



INDUSTRIES

• Secteur bancaire (banques de détail, privés et d'investissement)

• Gestion d'actif et de patrimoine

• Assurance

• Grands comptes



DOMAINES

• Gestion de portefeuilles d'actifs

• Trade finance

• Gestion d'investissements

• Gestion de risques

• SFA & CRM

• Gestion documentaire

• Business intelligence



Mes compétences :

Business Development

Prospection

Lead generation

Opportunities management

Partnership development

Software Sales

International Sales

Financial services

Software

Ingénieur d'affaires

Sales management

Lead management

Finance