Comptable de carrière et amoureuse des chiffres, je suis dynamique et motivée.

Sociable et souriante,j'aime le travail organisé et en équipe.

Ayant été dans diverses fonctions, je sais m'adapter à mon environnement, le changement ne m'effraie pas.



Mes compétences :

Comptable auxiliaire

Gestionnaire

Gestionnaire Paie

Paie