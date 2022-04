JE SUIS UN TECHNICIEN EN INFORMATIQUE ET ,J'AI ETER DANS PLUSEURS ENTREPRISE D'INFORMATIQUE .JE FAIT AUSSI LES CABLAGES , INSTALATIONS,DEVELOPPEMENTS,PRESTATIONS DES ENTREPIRSES,FORMATEUR EN INFORMATIQUE ET ELECTRONIQUE,SYSTEME DE BLOCAGE ET DEBLOCAGE,ENCADREMENT SUPERIEUR, CHASSEUR DES TETE POUR LES GRANDE ENTREPRISE EN AFRIQUE .



Mes compétences :

Afrique

Electronique

Encadrement

Formateur en informatique

Informatique

Technicien en informatique