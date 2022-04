Aziz ALLAILI

Ma carrière professionnelle commence au Commissariat à l'Energie Atomique(logique pour un ingénieur Génie atomique)où je travaille pendant 4 ans,puis j'entre dans la sidérurgie (groupe Usinor)en 1989.D'abord en R&D dans le domaine du comportement mécanique des matériaux,puis dans le domaine de la gestion des flux.Je conduis des projets Supply Chain depuis une dizaine d'années,d'abord en Europe(de l'ouest) puis en Europe Centrale(Pologne et Tchéquie) et enfin au Brésil.Travaille actuellement dans le service"Strategy & Business Development" et souhaite rapidement prendre en charge un service SC opérationnel.