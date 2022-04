Aziz AMINE

Né en 1971

Père de deux enfants

RRH Chez MAROC DINDE sarl depuis 2003

Conseil de la direction générale et de tous les services.

Promouvoir une gestion dynamique des carrières et de développement des compétences

superviser :

- La politique de recrutement et de licenciement ;

- La politique des salaires et de rémunération ;

- La communication interne et externe ;

- Les conditions de travail ;

- Suivi des dossiers de formation.

- Garant du climat social dans l’entreprise ;



Mes compétences :

Ingénierie de formation

Développement personnel