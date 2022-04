Aziz AMOURI

Ingénieur études et développement, j’ai occupé la fonction développeur web au sein de plusieurs structures. Ces expériences m’ont permis d’acquérir une expertise métier, d’accroître mon savoir-faire et d’élargir mon spectre de compétences. Mes expériences, conjuguées à ma capacité de travail en équipe et mes aptitudes managériales, mon sens de l’organisation et ma rapidité d’exécution m’ont permis d’évoluer favorablement dans le monde professionnel et de mener à bien missions qu’on m’a confiées. Aujourd’hui, je continue de gérer plusieurs projets avec comme seul leitmotiv d’être performant.



Mes compétences :

JavaScript

Wordpress

Cakephp

Drupal

CodeIgniter

Zend framework 2

PHP

ASP.NET

CSS