Aziz AMTDI

Ingénieur mécanicien de l'ENSEM Casablanca :

 Conception des systèmes mécaniques.

 Maîtrise des outils de simulation numérique (CAO, DAO, FAO).

 Maîtrise des outils de gestion de la Maintenance Industrielle.

 Analyse et dimensionnement des Structures Métalliques.

 Etude et choix des procédés de fabrication.

 Maîtrise des outils de conduite et gestion de projets.



Logiciels : MsProject, Ansys, Robobat, Catia V5, Solidworks, Autocad, Matlab



Mes compétences :

CATIA V5

SolidWorks

Fabrication mécanique

Gestion de projet

Hydraulique industrielle

Construction métallique

PATRAN / NASTRAN

Autodesk Robot

Conception mécanique

Calcul de structure

Ansys workbench

RDM