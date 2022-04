Aziz ATTIA

Passionné par le digital et les nouvelles technologies, j'ai 6 mois d'expérience dans un cabinet de conseil en stratégie ou je me suis passionné pour le e-commerce. J'ai également 2 ans d'expérience au sein de la Direction Marketing et Digital d'un acteur majeur des télécoms et plus précisément au sein de la direction de la digitalisation de la relation client. J'ai été chargé de la fiabilisation et l'amélioration continue des Selfcare Web et application, de l'Assistance en ligne, du Chatbot, mais également du site e-commerce de l'entreprise.

Je voudrais poursuivre mon parcours professionnel en intégrant un cabinet de transformation numérique ou en travaillant chez un e-commerce.

Je suis en cours de préparation d’une certification de Professional Scrum Product Owner I. Cela constituera une garantie pour vous d’avoir embauché une personne pouvant jouer un rôle capital dans un projet de développement de logiciels, en étant le vis-à-vis privilégié des parties-prenantes dans ce type de projet , et l’assurance de la création de valeur pour votre entreprise et ses clients.



Mes compétences :

Webmarketing

Web analytics

Stratégie digitale

Analyse de données

Gestion de projet

Marketing relationnel

Relations clients

Test utilisateur

Omniture

SPSS Statistics

Microsoft Excel