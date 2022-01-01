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Aziz AZIZ

HADJOUT, TIPAZA

En résumé

Mes compétences :
LONG EXPERIENCE ON DRILLING FLUIDS TECHNOLOGIE

Entreprises

  • BASP - SUPERVISOR MUD PLANT

    2009 - 2016 - INSURED THE RIG MUD ORDERS
    - MIXED MUD WITH CHARACTERISTIC NEEDED..( LABORATORY MUD TESTING)
    - RESPCT THE PRODUCTS MIXTURE
    - MIXED& DELIVRED MUD TO RIGS
    - RECEIVED & TREATED THE REINTEGRATE MUD FROM RIGS
    - MANAGE THE TECHNICALS NEEDS OF MUD PLANT ....

  • BASP - FIELD SERVICE REPRESENTATIVE

    2004 - 2009 -INSURE THE QUANTITE NECESSARY OF DRILLING MUD UNTIL TD
    - KEEP THE REQUIRMENT MUD CHARECTEIRSTIQUE AS MUD PROGRAM
    - MINIMISE MUD LOSSES ( surface/ well )
    - ESTABLISH ALL DAILY AND MONTHLY PAPERS ( DMR ..)
    - COMMUNICATE & COLLABORATE WITH THE RIG STAF ...

  • BASP - SOLIDS CONTROL OPERATOR

    2003 - 2004 WORKED ON CENTRIFUGE TREATMENT ( FLOTWEG ) , TREATED LGS/ HGS ( DECREASE MUD WEIGHT OF ACTIVE MUD SYSTEM & STORED MUD ) .

  • MESP - SUPERVISOR

    2001 - 2003 TREATMENT OF WASTE DRILLING WELL , WITH SILICATE & CIMENT, TO PREVENT THE CHEMICAL REACTION BETWEEN THE ENVIRENMENT( INFECT OF GROUND WATER ,ENVIRENMENT ..)AND THE CHEMICALS WASTE ( DRILLING MUD( OBM, WBM) , WASTE OF DRILLING JOB CIMENT OF CIMENTING JOB,CHEMICAL MIXING PRODUCTS ..)

Formations

  • BASP (Hassi-Messaoud)

    Hassi-Messaoud 2007 - 2007 CERTIFICATE OF TRAINING DRILLING FLUIDS TECHNOLOGY

    * INTERNATIONAL WELL CONTROL FORUM `` IWCF '' (HMD NAFTOGAS ) ;
    * DRILLING FLUIDS GRAPHIC ``DFG''
    * WELLSIGHT 2000 BASIC TRAINING COURSE
    * CERTIFICATE OF TRAINING : BASIC SEFETYING "HSE "

  • BASP (Hassi-Messaoud)

    Hassi-Messaoud 2004 - 2004 CERTIFICATE DRILLING FLUIDS TECHNOLOGY

    CERTIFICATE IN :

    * INTERNATIONAL WELL CONTROL FORUM `` IWCF '' (HMD NAFTOGAS ) ;
    * DRILLING FLUIDS GRAPHIC ``DFG''
    * WELLSIGHT 2000 BASIC TRAINING COURSE
    * BASIC SEFETY IN "HSE"

  • University (M'Sila)

    M'Sila 1993 - 1997 DEUA ( APPLIED STUDY UNIVERSITY DEGREE)

    MANAGEMENT OF URBAN TECHNICAL .

  • Government Technical High School (Bamenda)

    Bamenda 1990 - 1993 BAC ( GCEA)

    PUBLIC WORKS & BUILDING

Réseau

Pas de contact professionnel