Mes compétences :
LONG EXPERIENCE ON DRILLING FLUIDS TECHNOLOGIE
Entreprises
BASP
- SUPERVISOR MUD PLANT
2009 - 2016- INSURED THE RIG MUD ORDERS
- MIXED MUD WITH CHARACTERISTIC NEEDED..( LABORATORY MUD TESTING)
- RESPCT THE PRODUCTS MIXTURE
- MIXED& DELIVRED MUD TO RIGS
- RECEIVED & TREATED THE REINTEGRATE MUD FROM RIGS
- MANAGE THE TECHNICALS NEEDS OF MUD PLANT ....
BASP
- FIELD SERVICE REPRESENTATIVE
2004 - 2009-INSURE THE QUANTITE NECESSARY OF DRILLING MUD UNTIL TD
- KEEP THE REQUIRMENT MUD CHARECTEIRSTIQUE AS MUD PROGRAM
- MINIMISE MUD LOSSES ( surface/ well )
- ESTABLISH ALL DAILY AND MONTHLY PAPERS ( DMR ..)
- COMMUNICATE & COLLABORATE WITH THE RIG STAF ...
BASP
- SOLIDS CONTROL OPERATOR
2003 - 2004WORKED ON CENTRIFUGE TREATMENT ( FLOTWEG ) , TREATED LGS/ HGS ( DECREASE MUD WEIGHT OF ACTIVE MUD SYSTEM & STORED MUD ) .
MESP
- SUPERVISOR
2001 - 2003TREATMENT OF WASTE DRILLING WELL , WITH SILICATE & CIMENT, TO PREVENT THE CHEMICAL REACTION BETWEEN THE ENVIRENMENT( INFECT OF GROUND WATER ,ENVIRENMENT ..)AND THE CHEMICALS WASTE ( DRILLING MUD( OBM, WBM) , WASTE OF DRILLING JOB CIMENT OF CIMENTING JOB,CHEMICAL MIXING PRODUCTS ..)
Formations
BASP (Hassi-Messaoud)
Hassi-Messaoud2007 - 2007CERTIFICATE OF TRAINING DRILLING FLUIDS TECHNOLOGY
* INTERNATIONAL WELL CONTROL FORUM `` IWCF '' (HMD NAFTOGAS ) ;
* DRILLING FLUIDS GRAPHIC ``DFG''
* WELLSIGHT 2000 BASIC TRAINING COURSE
* CERTIFICATE OF TRAINING : BASIC SEFETYING "HSE "