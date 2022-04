Aziz B E N K I R A N E

Diplômé des universités françaises et plus précisément de la faculté de Droit de Srasbourg , j'entame ma carrière d'avocat en 1984 pour installer mon cabinet personnel en 1988 au MAROC



Nous opérons dans une structure informatisée renforcée de collaborateurs , dotée d'outils de travail performants sans cesse réactualisés et intervenons avec professionalisme dans des domaines de compétences fort variés pour une clientéle privée et institutionelle devant toutes les juridictions .



La consultation juridique orale et écrite constitue un volet

déterminant dans notre activité de sauvegarde des droits de nos patenaires qui demeurent informés de l'évolution des dossiers .



Mes compétences :

Détermination

Rigueur