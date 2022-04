Aziz BELLATIK

BEST DESIGN AND WELD est une entreprise créée en 2003 située dans la région oriental vous propose des services dans différents secteurs d’activités :

Sidérurgies

Cimentries

industries



B.D.W avec ses années d’expériences et avec la contribution d’une clientèle de plus en plus exigeante a su trouver des solutions efficaces à toutes les situations.

En effet fabrication et realisation de différents types de produits à usage domestique et industriel B.D.W se propose d’étudier et de réaliser pour vous les produits adéquates à vous projets.

Sur son atelier, B.D.W met en œuvre les techniques les plus modernes pour réaliser des produits de grande qualité répondants aux normes les plus sévères de fiabilité et de sécurité.

B.D.W béneficie d’une equipe, par le biais de leurs compétences, leurs polyvalences, leurs autonomies ainsi qu’à leurs esprit d’équipe qui font de B.D.W un atelier performante

Enfin par ce que nous adorons ce que nous faisons, parce que nous controlons ce que nous réalisons, et que nous maitrisons ce que nous installons ………

VOS PROJETS ABOUTIRONT





Mes compétences :

Chaudronnerie mécanique industriel et de précisio