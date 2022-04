FONDATEUR-DIRECTEUR DU CABINET D'AVOCAT EN 1988 A FES-MAROC, MAITRE AZIZ BENKIRANE

DIPLOME DE LA FACULTE DE DROIT DE STRASBOURG DONT IL DETIENT LE PRIX DU MEILLEUR ETUDIANT EN DROIT ADMINISTRATIF OCCUPE COMME AVOCAT PRES LA COUR DE CASSATION EN CONSEIL, DEFENSE ET ARBITRAGE POUR DES PARTENAIRES PRIVES ET INSTITUTIONNELS.



CONTENTIEUX DES CONTRATS ET DE LA RESPONSABLITE, LITIGES DE COMMERCE ET DE BANQUE

DROIT PENAL GENERAL DES AFFAIRES, DROIT IMMOBILIER ET DE LA PROPRIETE, CONFLITS DU TRAVAIL, ... SONT LES INTERVENTIONS PROFESSIONNELLES DE MAITRE AZIZ BENKIRANE.



LA CONFIANCE DE SA CLIENTELE EST SA PRINCIPALE MOTIVATION.







Droit des marchés publics de travaux

Droit des contrats

Droit pénal

Droit du travail

Droit des affaires