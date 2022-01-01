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Aziz BENKIRANE

FES

En résumé

FONDATEUR-DIRECTEUR DU CABINET D'AVOCAT EN 1988 A FES-MAROC, MAITRE AZIZ BENKIRANE
DIPLOME DE LA FACULTE DE DROIT DE STRASBOURG DONT IL DETIENT LE PRIX DU MEILLEUR ETUDIANT EN DROIT ADMINISTRATIF OCCUPE COMME AVOCAT PRES LA COUR DE CASSATION EN CONSEIL, DEFENSE ET ARBITRAGE POUR DES PARTENAIRES PRIVES ET INSTITUTIONNELS.

CONTENTIEUX DES CONTRATS ET DE LA RESPONSABLITE, LITIGES DE COMMERCE ET DE BANQUE
DROIT PENAL GENERAL DES AFFAIRES, DROIT IMMOBILIER ET DE LA PROPRIETE, CONFLITS DU TRAVAIL, ... SONT LES INTERVENTIONS PROFESSIONNELLES DE MAITRE AZIZ BENKIRANE.

LA CONFIANCE DE SA CLIENTELE EST SA PRINCIPALE MOTIVATION.



Mes compétences :
Droit des marchés publics de travaux
Droit des contrats
Droit pénal
Droit du travail
Droit des affaires

Entreprises

  • LAW OFFICE BENKIRANE - AVOCAT CONSEIL DEFENSE ARBITRAGE

    1990 - maintenant INTERVENANT UNIVERSITAIRE PROFESSIONNEL
    DROIT DU TRAVAIL + DROIT INTERNATIONNAL DES AFFAIRES
    ( ECOLE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE + HAUTES ETUDES DE COMMERCE ; FES )

    RECUEIL DE POESIE " OMBRES ET LUMIERES "

  • Law office BENKIRANE - Avocat conseil défense arbitrage

    1988 - maintenant

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau