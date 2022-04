Aziz BOUKHANFRA

Dans mes expériences professionnelles, j’ai successivement occupé les fonctions d'ingénieur études et développement et puis d'ingénieur en systèmes d'information.



Ces différents postes me permettent de développer des compétences techniques, un bon sens du relationnel ainsi qu’une capacité au management.



Mes compétences :

Symfony2

Java/j2ee

VMS

Oracle

UML

Business Object XI

PHP5

Talend Open Studio

Linux Debian

TCP IP

ESX ESXi

Sécurité

Inmarsat C

Leaflet

AngularJS

Google Maps