Aziz BOUSFIHA

-prof de math , contribution notamment dans un groupe de recherche en didactique des mathématiques à la fac de sciences de Fes dhar el mehraz dans les années 90.

-agroécologiste je trie et composte mes déchets,je produit une bonne part des fruits, légumes et plantes aromatiques que je consomme..

- activiste dans le domaine de l'environnement j'ai animé des conférences et actions dans ce domaine...

- j'éspère pouvoir contribuer par l'écriture au grand débat actuel sur l'avenir sur le plan environnemental..

- je ne suis motivé que par mon amour de la terre et de la vie et me mets bénévolement au service de toute les bonne volontés dans ce sens("don't worry you can use me ")!



Mes compétences :

Agriculture

Agriculture biologique

Agro-écologie

Agroécologie

Écologie

Écotourisme