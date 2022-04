Je lance ma candidature au public pour une opportunité d'emploi technicien HSE afin de mettre mes compétences au service de votre société.

Pour plus d'informations, veuillez me contacter sur mon E-mail: aziz_chahbi@Hotmail.fr linked aziz chahbi

ma compétence

•Identifier les dangers et évaluer les risques et mettre en place des moyens de protection et mesures de prévention

•Maîtrise des méthodes d’analyse et évaluation des risques professionnels (arbre des causes, les 5 M.5P .l’arbre d’Ishikawa .AMDEC…)

•Elaboration du document unique et des tableaux de bord. Rédaction des rapports, mise en place d’un plan d’action sécurité POI plan d’opération interne,

•Définir et mettre en place un plan de prévention pour sociétés sous traitante

•Etude d’impact sur l’environnement. Gestion des déchets.

•Prévention des Risques Chimiques.

•Effectuer des audits d’application des procédures internes et celles liés à la réglementation

•Initialiser et conduire une démarche d’amélioration continue





Mes compétences :

- Rédiger les rapports d’accidents de travail

