Aziz chaki, âgé de 24 ans, Célibataire de Khouribga, j’ai trois diplômes :

- Mécanique générale polyvalent

- Technicien en fabrication mécanique

- Operateur machine commande numérique

Au cours de ma formation, j’ai eu l’occasion d’effectuer trois stages pratiques. Le premier au sien de mini société SAID GHENAM et le deuxième dans un garage culasse tour et le dernier au sein du groupe d’office chérifien des phosphates

Je suis dynamique, responsable, motivé





Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Programmation des récepteurs de satellites

Entretien automobile

Microsoft PowerPoint

Tournage

Ajustage

Fraisage