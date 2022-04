Aziz DGHAY

Responsable du secteur maintenance zone de coupe et sertissage au sein de la société Sews Cabind Maroc- Site de Ain Sebaa

Tâches :

* Établir et/ou mettre à jour les procédures de gestion de la maintenance selon les standards clients, Sumitomo ( PK ) , ISO et OHSAS.

*Suivre, anlyser et mettre en place les actions préventives et correctives pour atteindre les objectifs en terme des indicateurs maintenance ( Temps d’arrêt, disponibilité, MTBF, MTTR, Consommation en PDR… )

* Préparation du canevas budgétaire de l’année fiscale à venir en terme d’investissement, entretiens, outillage, formation, ressources humaines, matériel informatique et Pièces de rechanges pour les machines et les moyens (Machines Komax et Schleuniger, Power Strip, Mini applicateurs et presses manuelles de Mecal et KMI).

* Suivre et planifier les travaux d’installation des machines avec les fournisseurs et établir les rapports de Buy-off des équipements.

*Analyse des réclamations client, résident ou même les défauts internes de qualité qui impactent les PPM et réalisation des plans d’action et Présentation des rapports mensuels en comité Qualité .

* Gérer l’effectif de maintenance en zone de coupe et sertissage et préparation.

* Gestion des compétences du service Skill Map, Recensement du besoin en formation, Planification et organisation des formations.



Mes compétences :

Gestion de projet

Méthode et outils de gestion

Electronique et Électromécanique

Travail en équipe

Gestion des stocks

Manager une équipe

Automatismes industriels et pneumatique

Amélioration continue

Indicateurs maintenance

TPM, WCM et 5s

Skill map

secteur maintenance

WhyWhy Analysis

Statistical Process Control

Six Sigma

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Kaizen

Free Maintenance