Aziz DIALLO

J'étais venu en france pour poursuivre mes etudes de lettres à l'université de Nice Sophia Antipolis mais la vie étant imprévisible, je me suis marié et dés la naissance de mon fils j'étais obligé de trouver du travail pour subvenir aux besoins de ma p'tite famille.

Et, aprés quelques années de galéres et une formation de un an aux métiers de l'ascenseur, je travaille maintenant à la société Koné Ascenseur une multinationale trés dynamique qui offre beaucoup de perspectives quant à mes projets de retour au pays natal.



Mes compétences :

Afrique

Immobilier