Aziz DJABALLAH

Salut!



Je m'appelle Aziz, j'ai vingt neuf ans. J'habite à Batna, où je suis née,



Je suis un jeune, diplômé au management du projet et aussi au traduction et interprétariat (arabe français,anglais) ,

J'aime étudier des langues (particulièrement l'anglais et le français), lors des fin de mes études j'ai fait un stage pratique de fin d'étude au niveau d'une société étatique pour l'étude de la faisabilité du projet.

J'ai commencé ma carrière professionnelle comme administrateur du site (RH) ,puis en Hygiène et Sécurité et Environnement comme coordinateur HSE.

couramment j'occupe même poste (coordinateur HSE) et j'aimerai bien de travailler dans un tel emploi ou au finance /Project management.



Mes compétences :

manage correspondence

manage HSE Programs

develop Job Hazard Analysis

Travel coordination

TranSlate

Project Management

Microsoft Windows

Microsoft Office 2007

Microsoft Office

Financial monitoring

Feasibility Studies

Design training

Complete personal monitoring