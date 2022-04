Aziz EL HAYDI

SALES REPRESENTATIVE at NALCO, an ecolab company.

http://www.nalco.com/index.htm





Mes compétences :

Opérations unitaires

Énergies Renouvelables

Etude d'impact environnementale des projets

Iso 14001

Froid et Climatisation Industrielle

Efficacité énergétique

Ohsas 18001

Maîtrise de l'énergie

Traitement des eaux

Gestion des déchets

Biologie cellulaire

Chimie

Génie des Procédés

Management de la Qualité

Agroalimentaire

Eau

Environnement

Traitement des déchets

Pascal

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

FORTRAN

Autocad

Gestion de la production