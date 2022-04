Aziz EL OUAKHOUMI

Aziz : guide de montagne diplomé du CFAMM a Tabant, Ait bougmez.

Membre de l'association nationale des guides et

accompagnateurs en montagne du Maroc.

Accompagnateur Berbère, J'ai vu le jour a la vallée

heureuse dans le a haut Atlas central à quelques pas

du Mont M'Goun. Je suis issu d'une famille nomade

d'Ait Atta., sportif et passionné de la montagne, j'ai abordé les montagnes de l'Atlas dès mon plus jeune âge.je parcours ses vallées et ses montagnes,versants et sommets toujours avec le même émerveillement, la même soif de découverte. Pratiquer le métier d'accompagnateur en montagne est pour moi le moyen idéal d'être votre lien avec la montagne, le désert et les populations berbères qui y habitent.

J'ai travaillé pour les grands TO européens et francais : Allibert,Terres d'aventure,Club aventure,Explore,Voyageurs du monde…au fil du temps, j'ai aquis une expérience solide dans l'organisation des randonnées et de voyages d'aventure,epic morocco et welt weit wandern.



Mes compétences :

ATLAS

Transport

VTT