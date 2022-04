Aziz EL WAJJANI

Liquide CHAPE® est une entreprise spécialisées dans la mise en oeuvre de chape liquide et de planchers chauffants sur Paris et l' Ile de France.



Liquide CHAPE intervient au plus vite avec une garantie de qualité et de professionnalisme.



En rénovation comme en réhabilitation, nos équipes interviennent dans les travaux de chape liquide ainsi que la pose d’un plancher chauffant, que ce soit plancher chauffant électrique ou plancher chauffant hydraulique.



Chape liquide sur plancher chauffant

Chape liquide sur isolant

Chape allégée

Chape anhydrite

Chape de ravoirage

fourniture et pose de planchers chauffants hydrauliques et électriques



NOS POINTS FORTS



Nul ne peut pas s’improviser spécialiste en chape liquide et chape fluide sans avoir maîtrisé la spécificité de sa mise en œuvre.



Liquide CHAPE est applicateur agréé des solutions de chape liquide VICAT



Des équipes agréés expertes dans la chape liquide.

Des équipes réactives dans la réalisation de chape liquide et chape fluide.

Notre démarche qualité



Dans la validation de chaque étape, depuis l’utilisation minutieuse de la pompe le coulage régulier dans un respect d’une parfaite planéité de la chape liquide le débullage pour enfin la pulvérisation d’un produit de finition et la gestion du séchage.

Liquide CHAPE par son expertise en chape liquide, chape fluide, chape allégée vous assure un résultat soigné.



