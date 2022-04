Aziz ELAZHADI

Passionné de l'informatique et de la programmation, j'ai choisi d'intégrer l'École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI Rabat) et après j'ai étudié un Master 2 MIAGE NTDP (Nouvelles Technologies et Direction de Projets) à l'Université Nice Sophia Antipolis France. En parallèle de mon cursus universitaire j'ai choisis de préparer des certificats professionnels pour les technologies et les outils les plus utilisés dans le monde du développement informatique. Un choix qui m'a permis de suivre une formation polyvalente et d'élargir mes connaissances dans le domaine des NTICs et de Gestion des projets et Entreprises.

Je crois que pour réussir dans un domaine d'activité, il faut premièrement avoir une certaine vocation à ce domaine, ce qui va rendre la tâche plus aisée, puisqu'on trouve du plaisir dans ce qu'on fait, et ce plaisir même va nous permettre non seulement de respecter le cahier des charges de notre travail mais aussi de rénover, une chose très demandée de nos jours.





Mes compétences :

Oracle 10g

Java/ Java EE/ J2EE

JBoss AS

Glassfish

Jasper Report

Crystal reports

Microsoft SQL Server

Primefaces

Maven 3

Scrum

Project management

Eclipse / NetBeans / Aptana

VB.NET/C#

Visual Studio 2010

Asp.net

Silverlight

Blend4.0

Bureautique

MySQL

SSIS/ SSAS/ SSRS

Talend Open Studio