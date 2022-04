Je suis un jeune marocain âgé de 26 ans, ayant un diplôme de technicien spécialisé en gestion des entreprises ainsi une licence professionnelle en comptabilité. Au cours de mon cursus scolaire et professionnel j’ai acquis de solides connaissances en commerce et gestion,Ambitieux, combatif, possédant un bon sens relationnel et une réelle attirance pour la négociation. Portant un grand intérêt pour l’évolution des méthodes et des produits, avide de nouvelles connaissances et expériences.