Aziz ELMAD

Ingénieur .

Spécialement intéressé par les domaines :

*Test & Validation des systèmes HIL et SIL

*Automatisme et informatique industrielle

*Systèmes embarqués et Aéronautique



Mes compétences :

Personal Home Page

Joomla!

HTML

Ethernet

Android

la supervision

VHDL

Siemens Hardware

SQL

SPI

Programmable Interrupt Controler (PIC)

PC Hardware

Matlab

LabVIEW

Java

Integrated Circuit

FPGA

DSP

Cascading Style Sheets

C++

C Programming Language

Autocad

Assembler

Adobe Photoshop

Electronique

Électronique de puissance

Management d'équipes

Informatique industrielle

Python

Qt

Electrotechnique

Gestion de projet

Management