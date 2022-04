Aziz ELYOUBI

PRÉSENTATION





Présentation :

VETRADI SARL à votre service depuis 7 ans. Chez nous, vous trouverez la qualité et le savoir-faire. Une équipe de professionnels à votre écoute et à votre service toute la semaine. Pour tout renseignement n'hésitez pas à nous contacter







Activités

• Vente pièces détachées d'électroménager.

• S.A.V Agréé.

• Extension Garantie.

• Installations et entretien des climatiseurs.

• Dépannage d'électroménager toutes marques.

• Entretien d’électroménager (les cuisiniers et des réfrigérateurs professionnel)

• Ramassage et transport professionnel des produits électroménager.

• Animation produit électroménager.



Produits et services

• Dépannages urgents à domicile, et service après-vente.

• Zone (RABAT- SALE – TEMARA – SKHIRAT – BOUZNIKA – TIFLET- KENITRA)



Marques

•ARCELIK,OCEAN, BOSCH ,SIEMENS ,LIEBHERR , BEKO ,BLOOBERG

Agrément

• EKIPEX CASA

• SOCIMAR A CASA

• BOSCH A CASA