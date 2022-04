Aziz ESSAYED

J'ai toujours rêvé d'être comédien...



D’expérience, je sais que la chance se provoque;

Après avoir effectué un stage et intègre une école de comédien, je me suis frotté à la réalité des plateaux et des caméras avec de nombreux courts-métrages.Mon Rêve prenait forme et je n’attendais plus qu’une chose; rencontrer les personnes qui me donnerais ma chance, loin de tout préjugé.



En attendant, je bosse mon jeu de comédien. Encore et toujours...



Mes compétences :

Arts martiaux

Run

SELF DEFENSE

Comédie

Cinéma

Close-Combat

U.S.D Urban,Survival,Défense

Coach RunCommando

PR Protection Rapprochée