Aziz FOURTIT

Embauché à Accenture le 01/12/2008.J'ai commencé par une formation en DotNet de 10 jours avant d'intégrer l'équipe Fortis pour travailler sur le projet VELO en qualité de programmeur.J'ai participé efficacement dans les différentes phases de projet que ce soit celles relatives à la migration ou bien au Debug & TU j'ai fait partie aussi d'une sous équipe de fortis qui a travaillé sur deux projets CasGraves et Kadis.Fin 2009 j'ai passé des certifications avec succès pour avoir le titre MCTS en WinForm et web et un titre MCP en SQL Server 2005.

Le 25/04/2010 mission de 3 mois chez Avanade France dans le but est de créer un outil qui permet:

-Une amélioration de la fiabilité de la quantité par article par magasin.

-Améliorer la vitesse d’exécution des promotions

-Permettre l’analyse de l’écoulement pour des actions correctives (pendant et après la promotion).

Le 17/12/2010 prestataire chez le ministère des affaires sociales en France pour une durée de 5 mois afin de participer à une étude national des coûts du dispositif Accueil,

Hébergement, Insertion (AHI).



Mes compétences :

Génie logiciel

Sqlserver