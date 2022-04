Aziz GHAFFAR

Titulaire d'un Master 2 MAE ( Management et Administration des Entreprises )



Manager et développer les compétences d’une équipe de techniciens et ingénieurs (10 personnes).



Anticiper et Définir les compétences nécessaire des collaborateurs.



Définir et mettre en place une stratégie de test pour la fabrication.



Définir la stratégie de test lors de la conception de nouveaux produits en partenariat avec le département R&D.



Maîtrise des outils de Lean Manufacturing (KAIZEN, 6Sigma, AMDEC).



Green Belt.



Mettre en place un logiciel de test en Labview, Teststand Visual C++, Borland C++ et Windev.



Mes compétences :

Organisé et bon sens relationnel

Force de proposition et d'anticipation

Méthodologie de projets

Lean Manufacturing

Manager

Green Belt

6 sigma