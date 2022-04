Aziz HAMDOUCHI

• Interlocuteur opérationnel vis-à-vis des clients pour :

 Le traitement des commandes

 Traitement des réceptions

 Traitement des retours

 Traitement des litiges

 Traitement des livraisons et de la coordination transport

 Dépôt factures fin de mois

 Relance recouvrement

 Nouveaux projets

• Suivi des mouvements sur WMS (Excel) pour tous les déposants (Entrées, Sorties, Retour, Quarantaine…)

• Contrôle physique (Total ou par échantillonnage) des réceptions et des expéditions

• Contrôle et rapprochement documentaire des entrées et sorties par rapport aux BR / BL communiqués aux clients

• Supervision et analyse des inventaires tournants et mensuels

• Responsable de la tenue à jour du stock et de l’analyse des écarts

• Diverses tâches administratives d’appoint au sein de la direction logistique (Demande d’achat, autorisation d’absence, audit documentaire, Support RH…)

• Interface opérationnelle avec la direction messagerie

• Consolider les éléments de facturation à chaque fin de mois

• Analyser préalable des éléments de facturation de chaque fin de mois

• Elaborer le rapport d’activité et de synthèse pour les activités en exploitation

• Elaborer les procédures de gestion et veiller à leur application

• Support pilotage projet de démarrages de comptes et des nouveaux investissements (Rack, Extincteurs…)

• En charge des achats de la direction logistique (Devis comparatifs)

• Interlocuteur privilégié avec les transporteurs externes

• Interlocuteur service facturation pour la production des factures et le suivi de recouvrement

• Chargé de suivi et investigation des fiches litiges jusqu’à leur clôture.

• Superviseur activité des clients en implant pour le respect sécurité, hygiène, Incidents, accidents, entretien des engins de manutention, PV état des lieux…

• Chargé de suivi d’entretien des engins d’exploitation

• Encadrement opérationnel du staff logistique

• Coordination permanente avec la direction messagerie pour le besoin de ressources d’appoint

• Suivi du pointage du personnel de la logistique

• Responsable du rangement stock et nettoyage pour tous les déposants

• Support RH pour le recrutement en cas de besoin

• Gestion stock fourniture de bureau LORD et consommable messagerie





Mes compétences :

Logistique

Management

Gestion des projets