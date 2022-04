Aziz HAMOU-ALLAL

Monsieur,

Comme vous pourrez le constater à la lecture de mon CV en pièce jointe, Je recherche un

poste de conducteur de travaux, enrichissant et responsabilisant. J'ai aujourd'hui envie de rejoindre

une entreprise ambitieuse et d'aller avec elle vers des objectifs motivants.

. Habituée aux univers mouvants et exigeants, je recherche aujourd’hui de nouveaux défis à

relever et de nouvelles situations à gérer dans lesquelles je pourrais mettre à profit mes 36 ans

d’expérience ainsi que mes qualités relationnelles.



Mes compétences :

Gestion de projet

Esprit d'équipe

Esprit d'initiative

Chiffrage des chantiers

Relations clients

L'expérience

Siemens Hardware

Suivi de chantiers