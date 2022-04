Aziz Julien ODJIRE KOUMOUÉ

Étudiant en E-business, et depuis peu entrepreneur, je m'intéresse plus particulièrement au développement de la communication web dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme dans les pays en voie de développement notamment en Afrique. L’objectif, offrir une visibilité plus large aux professionnels de ce secteur; dans un contexte d'hyper concurrence, les professionnels africains et ceux de tous les secteurs doivent être compétitif et ne pas rester en marge.



Mes compétences :

Marketing

Vente B2B