Aziz KARRADY

2014 - 2014TOURNEUR SUR MACHINES CONVENTIONNELLE ET A COMMANDE NUMERIQUE
STAGAIRE - SIGMA-ACTEMIUM
- Tourneur
2014 - 2014TOURNEUR SUR MACHINES CONVENTIONNELLE ET A COMMANDE NUMERIQUE
SUR LIGNE
- AGENT DE PRODUCTION
1991 - 2013AGENT DE PRODUCTION SUR LIGNE DE TRANSFORMATION DU VERRE CREUX (PRODUCTION DES BOUTEILLES
VERRE ) - VETRI SPECIALI DI PERGINE VALSUGANA - TRENTO
-chargement de programme
-production
-trouver les solutions pour éliminer tous les défauts esthétique intérieur et intérieur de la bouteille
-Control
-organiser le groupe de travail
-respecter les normes la sécurité
vetri spéciali -italie
- AGENT DE PRODUCTION
1991 - 2013AGENT DE PRODUCTION SUR LIGNE DE TRANSFORMATION DU VERRE CREUX (PRODUCTION DES BOUTEILLES
VERRE ) - VETRI SPECIALI DI PERGINE VALSUGANA - TRENTO
-chargement de programme
-production
-trouver les solutions pour éliminer tous les défauts esthétique intérieur et intérieur de la bouteille
-Control
-organiser le groupe de travail
-respecter les normes la sécurité
VETRI SPECIALI
- AGENT DE PRODUCTION SUR LIGNE DE TRANSFORMATION DE VERRE CREUX