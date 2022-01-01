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Aziz KARRADY

GIROMAGNY

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Giromagny dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

Réfléchir avant de réagir

Mes compétences :
OpenOffice

Entreprises

  • Cigma - TOURNEUR

    2014 - 2014

  • STAGAIRE - SIGMA-ACTEMIUM - TOURNEUR

    2014 - 2014 TOURNEUR SUR MACHINES CONVENTIONNELLE ET A COMMANDE NUMERIQUE

  • STAGAIRE - SIGMA-ACTEMIUM - Tourneur

    2014 - 2014 TOURNEUR SUR MACHINES CONVENTIONNELLE ET A COMMANDE NUMERIQUE

  • SUR LIGNE - AGENT DE PRODUCTION

    1991 - 2013 AGENT DE PRODUCTION SUR LIGNE DE TRANSFORMATION DU VERRE CREUX (PRODUCTION DES BOUTEILLES
    VERRE ) - VETRI SPECIALI DI PERGINE VALSUGANA - TRENTO
    -chargement de programme
    -production
    -trouver les solutions pour éliminer tous les défauts esthétique intérieur et intérieur de la bouteille
    -Control
    -organiser le groupe de travail
    -respecter les normes la sécurité

  • vetri spéciali -italie - AGENT DE PRODUCTION

    1991 - 2013 AGENT DE PRODUCTION SUR LIGNE DE TRANSFORMATION DU VERRE CREUX (PRODUCTION DES BOUTEILLES
    VERRE ) - VETRI SPECIALI DI PERGINE VALSUGANA - TRENTO
    -chargement de programme
    -production
    -trouver les solutions pour éliminer tous les défauts esthétique intérieur et intérieur de la bouteille
    -Control
    -organiser le groupe de travail
    -respecter les normes la sécurité

  • VETRI SPECIALI - AGENT DE PRODUCTION SUR LIGNE DE TRANSFORMATION DE VERRE CREUX

    1991 - 2013

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