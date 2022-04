Aziz LAHLOU

Docteur d'Etat, Professeur d'Université

Expert de la Coopération Technique Internationale:

- PNUD: Politique et programmation des Privatisations, Développement et Infrastructures Portuaires,

Stratégie de Développement du Transport Maritime.

- CNUCED: Mondialisation et Structure des Echanges Commerciaux par Voie Maritime, Méthode

d'optimisation des Lignes Maritimes.

Domaines d'Expertise: Mathématiques, Gestion d'Entreprise, Analyse Economique.

Auteur des livres:

*Emploi et inégalités au Maroc

*Les déportés du Travail

*Faits et problèmes économiques

*Itinéraire médiatique

*L'économie à remonter le temps

*L'économie dans tous ses états

Autres fonctions: