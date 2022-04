Aziz LAHNOUN

Actuellement titulaire d’un diplôme de technicien spécialisé en système réseaux informatique à l’Institut spécialisé de technologie appliquée NTIC Safi et Baccalauréat série science expérimentale, c’est avec intérêt que je souhaiterai mettre mes connaissances théoriques et pratiques ainsi que mes qualités humaines en service de votre entreprise, pour un poste de technicien spécialisé en réseau informatique.



Mes compétences :

Configuration des routeurs et des switchs

Microsoft Excel

Maintenance du matériel informatique

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access

Installation des matériels et logiciels