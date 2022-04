Aziz LEMANGAR

Depuis Avril 2009, Je suis responsable du développement de l’offre SEPA sur le module Vbank Moyens de paiements. Pendant plus de 4 ans, j’étudie les apports de la réglementation SEPA (Rulebooks, DSP, ISO20022) ainsi que les échanges interbancaire et client-banque, je conçois et mets en place des solutions pour la gestion des flux XML de virements SEPA (SCT) et prélèvements SEPA (SDD), la gestion de mandats de prélèvements SEPA, la migration du SIT CFONB vers SEPA ainsi que des services innovants à valeur ajoutée (AOS) permettant une meilleure intégration de l’offre SEPA dans l’ensemble des chaînes métiers des établissements bancaires.





Aperçu sur ma carrière :



Je débute ma carrière en 2005 dans le domaine bancaire en tant que Systems Analyst sur des projets d'envergure dans le cadre du progiciel bancaire du Groupe BNP Paribas destiné aux Banques De Détail à l’International BDDI (ERP ATLAS 2). Durant un an, je développe mes connaissances en banque de détail et contribue au développement de l'offre de produits et services packages, de crédits revolving, et des produits d'épargne, je participe également à l'élaboration de solutions de reporting réglementaires et décisionnelles dans le cadre de projets de conformité avec les normes comptables internationales IAS/IFRS (Business Object).



En janvier 2006, j'évolue vers le poste de Responsable d'Applications TMA avec un double rôle : prendre en charge la responsabilité de la maintenance applicative et évolutive des interfaces télématiques(BNPinet, Monétique, Swift...) déployés en production sur environ 60 sites du groupe BNP Paribas à travers le monde, et apporter de l'assistance fonctionnelle et technique à la maîtrise d'ouvrage MOA Banque De Détail des sites Golfe/Afrique et la MOA Banque de Financement d’Investissement BFI Europe/USA.



En Mai 2007, je rejoins la Business Unit Conseil & Services de la société VIVEO Finance, éditeur du progiciel bancaire Vbank, en tant que Business System Analyst, je participe à la mise en œuvre d'un projet de fusion du système d'information de deux Caisses d'Epargne. Ensuite pendant un an, je travaille sur des projets au forfait avec le Groupe BNP Paribas dans le domaine des interfaces télématiques, je réponds aux appels d'offre en mettant à profit ma connaissance de l'environnement BNP Paribas, je mène les projets de la phase de cadrage jusqu’au livrable.



En Avril 2008, j’intègre la Business Unit Recherche & Développement du progiciel bancaire Vbank en tant que Business Systems Analyst sur les modules Epargne, tenue de comptes et décisionnel avec pour rôle : assurer la veille fonctionnelle et traiter les dossiers d’évolutions ainsi que les problématiques liés à l’intégration du progiciel Vbank.







Mes compétences :

COBOL

XML

Moyens de paiement

SEPA

ORACLE

UNIX

UML

Conception, Etudes, Mise en oeuvre

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Recette fonctionnelle

Paiements internationaux

Maintenance applicative

PACBASE