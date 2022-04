Aziz MILIANI

Je suis un employé de Poste Maroc depuis 1990.

J'ai assuré plusieurs fonctions depuis mon recrutement et ma carrière professionnelle peut être résumée dans les 3 étapes suivantes:

1°- 1990 à 2000: j'ai assuré la fonction d'agent de la Brigade de réserve qui consiste à remplacer les guichetiers et chefs d'agences poste Maroc dans toute la région du gharb à partir de Kénitra,ce qui m'a permis de prendre une grande expérience et connaitre toutes les positions du travail au niveau d'un bureau de poste ou tout simplement avoir un polyvalence méritée.

2°- 2001 à 2008: j'ai assuré,encore une fois,une autre fonction riche en calories d'expérience à savoir la fonction de vérificateur courrier et Messagerie à la direction régionale de Rabat qui consiste à réaliser des études du service de la distribution et de l'acheminement du courrier.

3°- Chef de centre Messagerie qui consiste à gérer les moyens humains et matériels du centre tout en maintenant une qualité de service qui répond aux normes du service.