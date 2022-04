Aziz MOUATS

Agronome polyvalent productions animales et végétales, bonne connaissance de la culture de l'artichaut, pomme de terre consommation et plants

cultures maraichères plein champ et serres, maitrise techniques culturales, maladies et soins

Très bonne connaissance aviculture moderne et traditionnelle.Vigne taille, greffage et entretien.

Culures fourragères et alimentation, formulation et production laitière.

vignoble et arbres fruitiers

bonne expérience exportation fruits et légumes (Melons charentais, courgette, tomates, artichauts hybrides, pomme de terre)

Collaborateur journaux El Watan, Le Cap, Tassili et épisodiquement L'Eco

Autres centres d'interet: Culture, médias, cinéma et théatre

Bon carnet d'adresse dans les médias arbophones et francophones algériens, agriculteurs 4 coins de l'Algérie

amateur de photos actualité (30

.000 photos, agriculture, culture et arts, politique leaders locaux et nationaux, nombreuses photos inédites et parfois insolites. musique classique Mozart, Vivaldi, El Anka, Oum Kelthoum, Sabah Fakhri, Nour M'henna, féru d'histoire d'Algérie, surtout la période punique et la colonisation Française, guerre d'indépendance.

Partenaire dans le film de JP Lledo: "Algérie, Histoires à ne pas dire, 2007"

Chroniqueur et polémiste, féru de poésie arabe classique, admirateur de Cheikh Hamada et de Maazouz Bouadjadj. Gros consommateur d'oeuvre d'arts, petite mais belle collection personnelle. amateur de sardines grillées et accessoirement de vieilles crevettes de Mostaganem ou de Skikda!