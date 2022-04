Aziza BELEK-HEL

Actuellement en dernière année à l'école nationale d'Arts et Métiers (ENSAM Casablanca), mon objectif est de devenir ingénieur mécanique/concepteur dans le domaine d'automobile.

Je suis ouverte à toute opportunité de stages de fin d'études dans ce domaine. Je suis disponible 6 mois à partir de Septembre 2018 et mobile sur Casablanca et ses environs.



Mes compétences :

Microsoft Office

Recherche Opérationnelle

Maple

Méthode des éléments finis

Algorithmie

Gestion de maintenance

Conception mécanique

Catia v5

MATLAB

Gestion de la production

GNU

Microsoft Windows

CATIA

Adobe Photoshop

C Programming Language

C++